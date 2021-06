Era nell’aria da settimane, con qualche anticipazione (come quella della rilevazione di Pagnoncelli): ora anche i celeberrimi sondaggi politici di SWG per Tgla7 sanciscono il sorpasso di Fratelli d’Italia che è primo partito sopra la Lega

Sondaggi politici oggi: il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega

Il partito guidato da Giorgia Meloni continua a crescere, è vero, ma non sarebbe riuscito nella sua impresa se contemporaneamente il Carroccio non subisse un’emorragia perpetua di consensi. Si vede bene cosa è successo confrontando i dati della passata settimana con quelli attuali. La Lega passa dal 20,6% di sette giorni fa al 20,3 attuale perdendo per strada uno 0,3%, mentre FdI al contrario rispetto all’ultima rilevazione SWG del 21 giugno cresce dello 0,2. Il risultato è che Fratelli d’Italia ora è il primo partito nelle intenzioni di voto del campione intervistato con il 20,7%. Una transumanza di voti che sta prosciugando la forza politica di Matteo Salvini a tutto vantaggio di Giorgia Meloni. Il Partito Democratico, nonostante il trend positivo che lo porta al 18,8% è ben lontano dai primi due partiti di centrodestra così come il Movimento 5 Stelle che a sorpresa, visti i recenti guai tra Conte e Grillo, sale più di mezzo punto percentuale per attestarsi al 16,6%. Forza Italia si aggira sempre intorno al 7%, questa settimana con un dato in risalita dello 0,2. Oscillazioni minime per Azione di Carlo Calenda e Sinistra Italiana che crescono dello 0,1 e dello 0,2.

Per quanto riguarda le altre forze politiche la situazione rispetto a sette giorni fa è poco mossa con MDP Articolo 1 che scende al 2,3% perdendo un decimo di punto percentuale e Italia Viva di Matteo Renzi che ronza sempre intorno al 2%, anche se sette giorni fa era al 2,3 e ora al 2,1. Coraggio Italia, la forza politica nata dalla costola del partito di Berlusconi, non sembra uscire dallo stagno dell’1%.

Foto da SWG su Twitter