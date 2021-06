Dopo i sondaggi politici di SWG che praticamente davano Fratelli d’Italia ormai alla pari con la Lega le rilevazioni EMG per Cartabianca fotografano una situazione diversa: il Caroccio tiene ancora a distanza il partito di Giorgia Meloni. Per quanto?

Sondaggi politici: la Lega si tiene ancora il primo posto

Secondo i sondaggi politici di Cartabianca infatti la forza politica di Matteo Salvini nonostante un calo di mezzo punto percentuale riesce ancora a tenere a distanza FdI. Ma è comunque una situazione precaria. Infatti l’unico partito di opposizione nel centrodestra cresce di uno 0,4% avvicinandosi così sempre di più alla Lega. Insomma se EMG non rileva ancora, almeno secondo quanto riferito dal campione che ha intervistato, la situazione fotografata da SWG di certo viene confermato il trend negativo del Carroccio in contrapposizione con l’ascesa di Fratelli d’Italia. Se non è parità ora con questo ritmo lo sarà presto. Il Partito Democratico risulta praticamente invariato rispetto a sette giorni fa mentre le indecisioni nel Movimento 5 Stelle, e le voci di tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, non fanno bene ai pentastellati che cedono un altro 0,3%. Forza Italia non cresce e non decresce, ferma al 7%. Per le altre forze politiche le variazioni rispetto a sette giorni fa sono minime e si aggirano tutte sul decimo di punto percentuale, per alcuni partiti con un segno meno, come nel caso di Italia Viva, per altri in positivo, come ad esempio per Azione di Carlo Calenda.

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia è praticamente pari alla Lega

Secondo le rilevazioni di SWG di TGla7 invece Fratelli d’Italia continua il suo trend positivo. La settimana in realtà non è tra quelle più performanti per la forza politica guidata da Giorgia Meloni che si attesta al 20,5% crescendo solo di un decimo di punto percentuale. Ma, complice invece la discesa senza interruzioni del Carroccio che rispetto a sette giorni fa cede un altro 0,3%, la distanza tra i due partiti si assottiglia talmente da risultare praticamente nulla: la Lega è al 20,6% e FdI al 20,5. Il sorpasso, se non è già avvenuto di fatto, è prossimo? L’idea di federare il centrodestra non ha giovato dunque a Salvini, ma anche il progetto di Berlusconi per un partito unico non ha entusiasmato gli elettori di Forza Italia che si mantiene stabile rispetto alla passata settimana al 6,8%. Dopo il sondaggio di Pagnoncelli che lo dava primo partito invece il PD da SWG è rilevato in calo di quasi mezzo punto percentuale. Lo stallo nel Movimento 5 Stelle non aiuta e i pentastellati scendono al 16%.