I sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani di SWG per TGLa7 di oggi raccontano quando gli intervistati abbiano apprezzato la Lega negli ultimi 7 giorni: la posizione di Salvini, che ha spinto per riaprire a Pasqua, con il risultato che è tutto chiuso a Pasqua, ha trovato consenso? Pare di no.

Sondaggi politici oggi: il crollo della Lega

Non è un caso se è la Lega a perdere di più nell’ultima settimana, secondo le rilevazioni SWG: lo 0,7% che la porta, pur rimanendo ancora la prima forza politica al 22,6%. E non è un caso se è proprio l’unico partito all’opposizione, Fratelli d’Italia, a intercettare il consenso perso da Salvini. Giorgia Meloni ha buon gioco dall’esterno a tuonare contro decisioni difficili ma necessarie come quella di tenere ancora chiusi bar, ristoranti ed esercizi commerciali. Salvini invece si trova in difficoltà dopo aver perorato le riaperture può solo continuare a perorarle, ma con la certezza che senza dati confortanti le sue rimarranno solo aspettative. Per quanto riguarda gli altri due partiti di goveno, PD e Movimento 5 Stelle, c’è solo un assestamento, in negativo. Il Partito Democratico scende dello 0,2% e il M5S dello 0,1.

Nonostante Matteo Renzi globetrotter anche Italia Viva non subisce grandi scossoni, scendendo di un decimo di punto percentuale. In generale tutti gli altri partiti, da Azione di Carlo Calenda a Forza Italia vedono oscillazioni di pochi decimi. Fanno eccezione Più Europa, che però ha un rimbalzo dopo il crollo successivo all’addio della Bonino, Cambiamo di Toti, che cresce dello 0,4% e i Verdi che recuperano 0,3 punti percentuali.