I sondaggi politici di SWG per TGLa7 di questa settimana vedono la Lega cedere parte del suo consenso, pur rimanendo il primo partito. Il Partito Democratico continua la sua crescita con Letta segretario e torna la seconda forza politica per consenso.

Sondaggi politici: la Lega perde quasi un punto, il PD cresce

Secondo le rilevazioni di SWG che Enrico Mentana ha illustrato ieri il partito di Matteo Salvini viene scelto da quasi un punto percentuale in meno di intervistati. Pur rimanendo la prima forza politica infatti la Lega scende dello 0,9% attestandosi al 23,3. Il PD di Enrico Letta invece guadagna altre posizioni e sale di più di un punto e mezzo percentuale: questa settimana arriva al 19% superando il Movimento 5 Stelle che pure è in crescita dello 0,5% rispetto a sette giorni fa e si attesta al 17,5%. Fratelli d’Italia rimane sostanzialmente dove lo avevamo lasciato la settimana scorsa con una variazione in alto di un decimo di punto percentuale. Situazione quasi identica per Forza Italia che cresce dello 0,2% con il 6,7% dei consensi secondo gli intervistati del sondaggio SWG. Azione di Carlo Calenda è in rialzo dello 0,2%.



Per quanto riguarda le altre forze politiche Sinistra Italiana scivola di quasi mezzo punto percentuale, forse per l’Effetto Letta, e si arena al 2,4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi ormai è impantanata intorno al 2,3% con una variazione minima, seppur positiva, rispetto alla rilevazione di sette giorni fa. MDP Articolo 1 come Sinistra Italiana vede rosicchiata la sua compagine di votanti: sono lo 0,3% in meno. Più Europa dopo l’addio di Emma Bonino perde quasi la metà dei suoi consensi franando al 1,2%.