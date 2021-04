Secondo i sondaggi di Index Research per Piazzapulita la Lega è l’unico tra i primi quattro partiti a cedere consensi questa settimana

Sondaggi politici oggi: la Lega scende

Se sette giorni fa il Carroccio era al 21,6% ora secondo le rilevazioni di Index Research perde quasi mezzo punto percentuale. Restando poco sopra la quota psicologica del 21%. Non ne approfitta però il Partito Democratico che non riesce ad accorciare le distanze con una percenutale invariata rispetto alla settimana scorsa al 20%. Cresce, anche se di poco, Fratelli d’Italia, che a differenza di quanto rilevato da altre consultazioni, per i sondaggi di Piazzapulita rimane la terza forza politica secondo il campione intervistato. Il Movimento 5 Stelle è ormai relegato al quarto posto, seppure con un tiepido accenno di ripresa che lo porta in alto di un decimo di punto percentuale.

Per quanto riguarda le altre forze politiche settimana poco mossa con Forza Italia che sfiora il 7% crescendo dello 0,3 e Italia Viva in ribasso che si avvicina ormai al 2% secco.

Sondaggi politici: Salvini sprofonda nella classifica sulla fiducia nei leader (e Meloni invece…)

La propaganda sul coprifuoco non ha giovato al leader della Lega invece per i sondaggi di Fabrizio Masia per Agorà: nonostante la petizione del Carroccio è Giorgia Meloni che insidia il primo posto di Mario Draghi nella classifica dei leader più popolari. L’ex ministro dell’Interno mantiene rispetto a sette giorni fa una posizione piuttosto bassa, migliore solo di quella di Letta e Berlusconi. Perfino Bonaccini, che è comunque un presidente di regione, quindi in teoria meno conosciuto a livello nazionale, lo sovrasta.