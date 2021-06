Secondo i sondaggi politici di SWG presentati ieri a TGla7 Fratelli d’Italia cresce riduce ancora la forbice con la Lega che è in ribasso

Sondaggi politici oggi: la Lega scende ancora e Fratelli d’Italia accorcia le distanze

La Lega ad oggi si conferma al primo posto con il 21,4% per quanto riguarda gli orientamenti di voto e presenta solo un lieve calo del -0,3% rispetto alla rilevazione precedente del 31 maggio. Questo è quanto si evince dal sondaggio di Swg per La7. Fratelli d’Italia cresce di 0,1 punti percentuali e si mantiene al secondo posto con il 20,1%. Terzo il Partito democratico con il 19,2% e a seguire il Movimento 5 Stelle con il 15,9%.

Gli altri partiti, nella graduatoria degli orientamenti di voto, si collocano con un distacco di quasi 10 punti: Forza Italia con il 6,9% (in crescita dello 0,6% rispetto alla rilevazione precedente), Azione di Carlo Calenda con il 3,4% e Sinistra Italiana che va a -0,4 punti e ottiene il 2,6%. Gli altri partiti, secondo le stime di Swg, si trovano molto ravvicinati tra loro, in uno spazio di soli 2 punti percentuali: Articolo1 e Italia Viva a pari punti con il 2,1%, +Europa e i Verdi, anch’essi a pari punti, con l’1,8%, il nuovo partito Coraggio Italia si attesta all’1% e infine le altre liste che ottengono il restante 1,7% (in calo di -0,9 punti rispetto alla rilevazione del 31 maggio). Per Coraggio Italia, nuovo partito di Brugnaro e Toti, si tratta del primo rilevamento.