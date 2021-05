La Lega di Matteo Salvini nei sondaggi politici di SWG per TgLa7 è in crescita. Ma il PD cresce ancora di più la tallona riuscendo ad avvicinarsi.

Sondaggi politici oggi: la Lega recupera ma il PD accorcia le distanze

La Lega rispetto a sette giorni fa secondo le rilevazioni di SWG che ieri ha presentato Enrico Mentana guadagna uno 0,4 tornando sopra al 21%. Ma il Carroccio però non riesce a distanziare i suoi avversari politici. Anche il Partito Democratico è in trend positivo con una crescita di mezzo punto percentuale si attesta al 19,5%, un dato che gli permette di accorciare le distanze rispetto al primo partito politico per consensi e di distanziare Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che continua la sua ascesa ma sale solo dello 0,4 fermandosi al 19,1%. Non ne approfitta invece il Movimento 5 Stelle che precipita di quasi un punto: con un calo dello 0,8 si ferma infatti al al 17%, complice probabilmente oltre al caso Grillo anche l’incertezza sul nuovo corso di Giuseppe Conte che ancora non è riuscito a sciogliere il nodo della controversia con Rousseau. Settimana poco mossa per Forza Italia, Azione e Sinistra Italiana, tutti in crescita di pochi decimali.

Ta le altre forze politiche secondo i sondaggi politici di SWG “respira”, se così si può dire, Italia Viva di Matteo Renzi che ferma la sua caduta guadagnando un decimo di punto, ma non riesce a raggiungere ancora il 2% dei consensi del campione intervistato.