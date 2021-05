I sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita con le intenzioni di voto di questa settimana: Lega e Fratelli d’Italia crescono, il Movimento 5 Stelle è ancora in crisi

I sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita con le intenzioni di voto di questa settimana: Lega e Fratelli d’Italia crescono, il Movimento 5 Stelle è ancora in crisi.

Sondaggi politici oggi: la Lega cresce mentre il M5S scende

Secondo le rilevazioni di Index Research rispetto a sette giorni fa il partito di Matteo Salvini cresce dello 0,2%, attestandosi al 21,3 e rimandendo la prima forza politica per consenso rispetto al campione degli intervisati. Non ne approfitta il Partito Democratico in calo, anche se di poco, che si ferma al 20% secco. Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che cresce di pari passo alla Lega dello 0,2 e arriva al 18%, un risultato impressionante se paragonato al 4,4 delle elezioni politiche del 2018. Il Movimento 5 Stelle è ancora in difficoltà: le recenti vicende dela caso Grillo e l’incertezza per il ruolo di Giuseppe Conte, che ancora non è formalmente il capo politico del partito, pesano: i pentastellati perdono mezzo punto percentuale scendendo al 16%, ormai da settimane stabili come quarta forza politica e con un distacco crescente rispetto a FdI.

Settimana poco mossa per Forza Italia, che rimane al 6,8% con un dato invariato rispetto alla settimana scorsa e per Azione che cresce di un decimo di punto percentuale. Italia Viva non si muove dal 2%.