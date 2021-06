Dopo settimane di inseguimento Fratelli d’Italia, secondo i sondaggi politici di SWG per Tgla7, è arrivato praticamente al traguardo di affiancare la Lega. Ormai tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Matteo Salvini la distanza è di fatto nulla. Presto il sorpasso?

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia è praticamente pari alla Lega

Secondo le rilevazioni di SWG illustrate ieri a TGla7 da Enrico Mentana infatti Fratelli d’Italia continua il suo trend positivo. La settimana in realtà non è tra quelle più performanti per la forza politica guidata da Giorgia Meloni che si attesta al 20,5% crescendo solo di un decimo di punto percentuale. Ma, complice invece la discesa senza interruzioni del Carroccio che rispetto a sette giorni fa cede un altro 0,3%, la distanza tra i due partiti si assottiglia talmente da risultare praticamente nulla: la Lega è al 20,6% e FdI al 20,5. Il sorpasso, se non è già avvenuto di fatto, è prossimo? L’idea di federare il centrodestra non ha giovato dunque a Salvini, ma anche il progetto di Berlusconi per un partito unico non ha entusiasmato gli elettori di Forza Italia che si mantiene stabile rispetto alla passata settimana al 6,8%. Dopo il sondaggio di Pagnoncelli che lo dava primo partito invece il PD da SWG è rilevato in calo di quasi mezzo punto percentuale. Lo stallo nel Movimento 5 Stelle non aiuta e i pentastellati scendono al 16%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche Azione di Carlo Calenda cresce dello 0,4% arrivando molto vicino al 4% dei consensi del campione intervistato nei sondaggi politici di SWG. Praticamente tutti con il segno più gli altri partiti, da Sinistra Italiana a MDP Articolo 1 passando per Italia Viva di Matteo Renzi che però stagna sempre intorno al 2%, crescendo però negli ultimi sette giorni dello 0,3.