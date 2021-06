Secondo i sondaggi politici di SWG per TGLa7 Fratelli d’Italia ha sfondato il muro del 20% nelle intenzioni di voto degli italiani

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia è al 20%

Come ha scritto il Guardian il partito guidato da Giorgia Meloni è il protagonista di un’«ascesa allarmante» . E le rilevazioni di SWG lo confermano. Per la prima volta FdI arriva al 20% dei consensi nel campione intervistato per il sondaggio, in crescita di mezzo punto percentuale. E rosicchia ancora un po’ di distacco rispetto a quello che è ancora il primo partito, ovvero la Lega di Matteo Salvini che si attesta al 21,7% salendo però leggermente di meno della forza politica che gli contende lo scettro nel centrodestra, lo 0,4%. Mentre il Partito Democratico la settimana scorsa era riuscito a tenere testa a Fratelli d’Italia ora, con la perdita secca di uno 0,5%, vede allontanarsi all’orizzonte la possibilità, almeno nei sondaggi, di contrastare l’avanzata della compagine che potrebbe, ma è tutto scritto sull’acqua, se si votasse oggi, vincere le elezioni. Infatti sommando anche i consensi di Forza Italia il centrodestra arriva al 48%. E non aiuta la perfomance del Movimento 5 Stelle che scende sotto il 16% perdendo lo 0.7. Crescono dello 0,3 Azione e Sinistra Italiana.

Per quanto riguarda le altre forze politiche Italia Viva risale sopra il 2%, così come MDP Articolo 1. Bisogna ricordare però che il vero partito che potrebbe contendere la vittoria al centrodestra è quello degli indecisi. Per i sondaggi politici di SWG si tratta del 43% del campione intervistato. A chi andranno i loro voti, sempre se si recheranno le urne, lo decideranno le mosse dei prossimi mesi. Sempre che Draghi permetta a qualcuno di muoversi, mentre Giorgia ha mano libera seduta sul suo scranno all’opposizione per preparare quello sicuramente più ambito nel governo.