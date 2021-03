Mentre la popolarità di Draghi subisce una lieve flessione il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per Dimartedì conferma ancora una volta che tra i leader politici Conte è il più popolare

Sondaggi politici oggi: il leader più popolare è ancora Conte

L’ex presidente del Consiglio è il leader di cui si fidano di più il 22% degli intervistati, staccando così di 10 punti netti Giorgia Meloni e Matteo Salvini che si fermano al 10% dei consensi. A poca distanza il neo segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

Anche il Corriere oggi pubblica un’analisi del sondaggio Ipsos che monitora la popolarità dei leader politici: ma si concentra più sull’imminenste sorpasso di Giorgia Meloni che ormai affianca per consenso Matteo Salvini, un risultato impensabile fino a pochi mesi fa:

Gli elettori di centrodestra alla domanda «chi preferirebbe come leader?», posta dall’Istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per la trasmissione DiMartedì su La7, rispondono con un sorprendente testa a testa. Una conferma del trend che già si intravede nei periodici sondaggi sulle intenzioni di voto. La forbice tra Lega e Fratelli d’Italia che solo due anni fa (elezioni Europee) vedeva una differenza di 28 punti percentuali a vantaggio del Carroccio, infatti, si è ristretta a poco più di 5. Ma la nuova consultazione riservata a misurare solo la leadership, in una stagione in cui sono state fatte scelte opposte (uno al governo, l’altro all’opposizione) lascia trasparire una possibilità di sorpasso di Meloni su Salvini

“Per rilanciare il Paese – spiegava ieri il sondaggista al dibattito on line dei “Dialoghi sul futuro” dal titolo “Come cambia la città. Orientare la trasformazione della città e dei territori”- abbiamo bisogno di grande coesione, imprese incentivate a fare impresa, sgravi per assunzioni di giovani; dunque aziende messe nelle condizioni di lavorare e cittadini consapevoli. Siamo ad un bivio: ognuno deve fare la propria parte. Ed anche i singoli cittadini devono avere il compito di discernere un po’ di più per sostenere cambiamenti non facili”.