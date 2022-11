Sondaggi politici, Il Partito Democratico scende sotto il 16%

Poteva essere la settimana dei grandi stravolgimenti nella percezione dell’elettorato. La settimana successiva agli annunci – da parte del governo Meloni – dell’abolizione (a partire dal 2024) del reddito di cittadinanza. La settimana del caso Soumahoro che ha condizionato le dinamiche e la dialettica interna alla coalizione di centrosinistra. Ma l’elettore medio italiano sembra non essere scalfito da quel che è accaduto negli ultimi giorni. Così come confermato dai sondaggi politici oggi.

Sondaggi politici oggi, prosegue il crollo verticale del Partito Democratico

Rispetto alla scorsa settimana, la rilevazione di SWG per il Tg di La7 ha confermato una situazione di stallo con poche variazioni che non modificano – almeno nelle intenzioni di voto – il sentire comune degli elettori. Perché Fratelli d’Italia segna la prima e impercettibile flessione da quando è al governo (perdendo un decimo di punto percentuale e continuando a veleggiare attorno al suo massimo storico). Nessuno scossone neanche all’interno dell’elettorato del MoVimento 5 Stelle, con quel 16,9% confermato rispetto alla settimana precedente.

Continua a perdere consensi, secondo i sondaggi politici oggi, il Partito Democratico. In attesa del Congresso e dell’elezione della nuova Segreteria, il PD perde – ancora una volta – lo 0,4%, scendendo per la prima volta (da anni) sotto i 16 punti percentuali (15,8%). Il Terzo Polo e la Lega guadagnano, rispetto a 7 giorni fa, lo 0,2% mantenendo invariata la distanza tra i due partiti, mentre Forza Italia resta stabile al 6,5% (con una leggerissima variazione verso l’altro.

E se l’annuncio dell’abolizione del reddito di cittadinanza non ha prodotto risultati in termini di intenzioni di voto, il caso Aboubakar Soumahoro – che sembrava poter indirizzare verso il basso i consensi nei confronti dell’alleanza di centrosinistra Verdi/Sinistra Italiana – non ha fatto perdere consensi. Anzi, il duo Bonelli-Fratoianni ha guadagnato in una sola settimana lo 0,3%, salendo a quota 4,3%.

(foto IPP/imagostock)