I sondaggi politici di SWG che ieri Enrico Mentana ha commentato a TgLa7 vedono il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, schizzare in alto nei consensi di quasi un punto e mezzo percentuale, mentre la Lega di Matteo Salvini ne perde mezzo. Il Carroccio senza più poter strillare dall’opposizione è in affanno.

Sondaggi politici: è iniziata la scalata di Giorgia Meloni alla Lega?

Non è un caso se il Carrccio è l’unico partito di centrodestra in calo questa settimana. FdI passa dal 16,2% al 17,5%, ma anche Forza Italia trova giovamento dall’appoggio a Draghi raggiungendo il 7,5% dei consensi . Il partito di Berlusconi è l’unica forza politica presente nella nuova maggioranza a essere riuscita nell’impresa di attrarre nuovi simpatizzanti. Infatti perde punti anche il Partito Democratico, che si attesta al 18,3%, mentre il M5S è stabile rispetto a sette giorni fa.

Renzi aveva detto di essere contento di essere meno rilevante, ed è stato accontentato. Italia Viva scende di mezzo punto percentuale:

I sondaggi di SWg per TGla7 hanno provato inoltre a scandagliare quale sia l’opinione degli italiani sul neonato governo Draghi: le aspettative sul nuovo esecutivo sono meno entusiastiche di quanto ci si potrebbe aspettare: solo il 17% degli elettori, e tra questi quasi nessuno dei 5 Stelle, pensa che sarà molto meglio del Conte Bis:

Come già visto in altre rilevazioni a creare perplessità è soprattutto la composizione della squadra di governo che non convince del tutto, o per niente, il 56% degli intervistati. Solo il 29% delle persone consultate per il sondaggio si ritiene soddisfatto della scelta dei ministri:

Infatti il principale punto debole dell’esecutivo guidato da SuperMario è proprio la scarsa competenza di molti ministri. Seguito in classifica dalla presenza di troppi politici: