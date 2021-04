Ieri i sondaggi di Nando Pagnoncelli per Dimartedì hanno sondato la popolarità del governo Draghi: l’esecutivo sta agendo bene?

Sondaggi politici oggi: il governo Draghi piace ancora agli italiani?

La domanda è volutamente aperta: le risposte no. Secondo la metà degli intervistati il governo guidato da SuperMario sta agendo bene, altrimenti ci troveremmo in una situazione peggiore di quella attuale. Ma quasi il 40% del campione del sondaggio crede invece che l’esecutivo sia troppo concentrato sulle chiusure.

Anche Alessandra Ghisleri su La Stampa analizza un sondaggio sul governo Draghi. Come si differenzia per gli italiani intervistati da quello Conte? Come sta affrontando la sfida della pandemia?

La discontinuità con il governo Conte richiesta al nuovo Esecutivo dalla maggioranza dei cittadini nei primi mesi dell’anno, gli elettori faticano ancora oggi a leggerla in maniera chiara: il 51,6% del campione dichiara infatti di non rilevare differenze nell’attuale gestione rispetto alla precedente e, mentre il 21,1% riscontra una migliore amministrazione – con l’82,5% dell’elettorato di Italia Viva –, il 19,8% nel confronto ne individua un peggioramento (con il 61,9% dell’elettorato del M5S).

I sondaggi di Pagnoncelli poi si sono concentrati sul tema vaccini: nonostante il cambio del commissario e del governo più della metà di chi è stato interpellato per la rilevazione non si sente soddisfatto di come sta andando avanti il piano vaccinale:

Proprio l’arrivo di Figliuolo è il tema di un altro quesito. Se da una parte il generale ha il consenso del 47% del campione c’è una larga fetta di intervistati che non vede benefici da quando è entrato in campo:

Infine, nonostante la notizia sul vaccino Johnson & Johnson c’è uno spiraglio di speranza riguardo la fiducia degli italiani su Astrazeneca: solo il 25% non lo farebbe. Una percentuale sempre minore.