“Se è così facile riaprire perché la Sardegna è in zona rossa?” E Salvini svicola | VIDEO

Il caso della Sardegna passata in 20 giorni da zona bianca a zona rossa non dovrebbe far riflettere sulle riaperture? E Salvini dopo essersi arrabbiato perché Bianca Berlinguer non lo fa rispondere…non risponde

Ieri Matteo Salvini a Cartabianca ha continuato il suo tam tam sulle riaperture che qualcuno sui social ha ironicamente soprannominato “di gotta e di governo” ricordando la passione del leader della Lega per le foto di cibo sui social, spiegando che “la scienza è scienza”. Secondo il leader della Lega oggi le regioni dovrebbero essere gialle perché si dovrebbero utilizzare i vecchi parametri per decidere la fascia di rischio. Ma a parte il fatto che il decreto in vigore fino al 30 aprile che prevede ad esempio l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione, l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) è passato anche con l’approvazione della Lega, che si è limitata a chiedere un “contentino” di facciata, il “Capitano” dovrebbe rispondere a una domanda. Se è così facile riaprire tutto come mai la Sardegna che era zona bianca è passata alla rossa in 20 giorni?

E quella domanda Bianca Berlinguer la fa. Aggiungendo che l’isola è governata dal centrodestra. E cosa fa Salvini? Invece di rispondere nel merito, spiegando cosa è successo si concentra su quell’unico particolare: “Perdoni, questa notazione ‘governata dal centrodestra’ mi sembra veramente da marziano”…Il leader della Lega svicola mostrandosi addirittura piccato perché la Berlinguer non lo fa rispondere. E infatti quando riprende la parola non risponde. Non spiega perché la Sardegna è finita in zona rossa ma riattacca con il ritornello: “Chiedo che la scienza valga sempre”. Tanto per ricordarlo Salvini il 31 marzo diceva: “La Sardegna non riapre solo perche‘ qualcuno ‘vede‘ rosso“. Come è finita? “Mi ha appena chiamato Speranza. La Sardegna è in zona rossa”, spiegava pochi giorni fa l’assessore alla Sanità Mario Nieddu. Il dato che ha fatto scattare la decisione (automatica per via dei vari parametri indicati al momento dell’introduzione del sistema di suddivisione a colori in base al rischio epidemiologico) èstato l’indice RT in calo in molte altre Regioni d’Italia, ma in rialzo proprio sull’isola sarda. “La scienza è scienza”.