Sondaggi: Conte premiato dagli italiani, crollo di Salvini

Gli italiani ritengono che il leader politico che si sta muovendo meglio in questo periodo di emergenza coronavirus sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A pensarlo, secondo il consueto sondaggio presentato durante la trasmissione Dimartedì su La7 dal professor Nando Pagnoncelli, è il 44% degli italiani. Il capo del governo distanzia di ben 32 punti la seconda in classifica, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che doppia abbondantemente il segretario della Lega, Matteo Salvini, fermo a un misero 5%, un solo punto percentuale sopra il segretario del Pd Nicola Zingaretti, e ai risultati del ministro degli Esteri Luigi Di Mio e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Per Giuseppe Conte si conferma il trend in crescita del gradimento personale, anche nel confronto con quello per il governo: a febbraio l’avvocato pugliese era stato promosso dal 48% degli italiani, distaccando di 8 punti l’esecutivo, un distacco rimasto costante, come si vede dal cartello, e sfociato nel primo posto della classifica dei leader che meglio si stanno muovendo nell’emergenza.

Per quanto riguarda le istituzioni che hanno dato migliore prova di sé, il governo è superato di soli due punti percentuali dalla Regione Veneto, 27 contro 29, mentre al terzo posto, al 21% rimane la Regione Lombardia, non ancora travolta dalla piena dello scandalo delle morti nelle case di riposo, scoppiato dopo la realizzazione del sondaggio (6 aprie)