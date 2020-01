La Lega conferma la sua flessione scendendo ancora lievemente dal 29,9 al 29,5 pur restando ampiamente il primo partito. Stabili il Pd, in lieve calo al 20 dal 20,2, M5S, al 16,2 dal 16 e Iv fermo al 3,6. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per la trasmissione Carta Bianca in onda sui Rai3. Cresce in doppia cifra Fratelli d’Italia al 10,7 dal 10,5 e Forza Italia al 7,3% dal 7.

Sondaggi Cartabianca, la Lega in calo

I sondaggi di Cartabianca registrano anche un piccolo incremento anche per Forza Italia al 7,3% dal 7. Anche il Pd e il M5S in lieve calo, ripettivamente al 20 dal 20,2 e al 16,2 dal 16. Italia Viva di Matteo Renzi rimane fermo al 3,6%.

In termini di fiducia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (40%) prevale sugli altri leader politici. Segue Giorgia Meloni (33%), che questa settimana nel gradimento sorpassa Salvini (32%). Più distanti Nicola Zingaretti (26%) e Luigi Di Maio (23%).

