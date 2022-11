"Io ne so qualcosa", Ilaria Cucchi risponde alle parole di Salvini sul decreto anti-rave party | VIDEO

Priorità che sono state rese tali, nonostante non ci fosse alcuna priorità. Dardi nella faretra della campagna elettorale perpetua, anche quando non si è più all’opposizione e si è chiamati a guidare il governo del Paese. Appare evidente a tutti, infatti, che l’urgenza con sui è stata approvata dal Consiglio dei Ministri quella norma – con la modalità del decreto legge, quindi atto a intervenire nell’immediatezza – contro i rave party illegali non fosse giustificata dagli eventi. Eppure è stata la prima misura presa dal governo. Con quella fretta che ha portato alla stesura di una legge che dovrà essere necessariamente modificata in Parlamento per via del suo esser stata scritta male. E attorno a questo prosegue la campagna elettorale perpetua di Matteo Salvini che parla esclusivamente di “droga”. Su questo tema è arrivata la replica di Ilaria Cucchi.

Ilaria Cucchi e le “priorità” della legge anti rave-party

Nel corso dell’ultima puntata di PiazzaPulita, andata in onda giovedì sera su La7, Corrado Formigli ha portato all’attenzione del pubblico televisivo e dei presenti in studio tutte le perplessità non solo sul decreto legge (e il suo testo), ma anche sulle parole di Salvini in merito a ciò. Perché nel documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si fa riferimento ai rave party, ma a luoghi non ben definiti. E il leader della Lega – ora anche Ministro delle Infrastrutture – continua a parlare solo di “droga e drogati”. E qui è intervenuta la senatrice Ilaria Cucchi:

“Io ne so qualcosa, ci ha fatto la sua campagna elettorale. Io ne so assolutamente qualcosa su come ragiona il Ministro Salvini e su quali strumentalizzazioni ha fatto”.

Perché Salvini, in passato, è riuscito a fare campagna elettorale anche sulla morte di Stefano Cucchi, fratello della senatrice, morto dopo lunghi giorni di agonia in seguito a un pestaggio nella caserma dei carabinieri. Perché Salvini continua a battere sempre sullo stesso tasto. E lei ne sa qualcosa. Più di qualcosa.

