Sarà Novak Djokovic ad accedere alle semifinali di Wimbledon a discapito di Jannik Sinner: l’azzurro aveva cominciato alla grande il match contro il campione serbo, portandosi sul 2-0, ma è stato rimontato ed ha perso per 3-2. Nel corso del quarto set, Sinner ha avuto una distorsione alla caviglia che ha fatto preoccupare il pubblico del Centrale di Wimbledon: una smorfia di dolore e qualche secondo a terra, con Djokovic a sincerarsi delle sue condizioni, ma poi il fuoriclasse azzurro è riuscito a proseguire l’incontro. Il principe Williams e la principessa Kate, che non erano attesi nel royal box del Centrale, hanno assistito all’incontro.

Un Djokovic mostruoso rimonta Sinner che accarezzava già la semifinale di Wimbledon | VIDEO

Con questo incontro, Djokovic è imbattuto sul Centrale da 26 match consecutivi. La sua ultima sconfitta sull’erba risale al 2018, in finale al Queen’s contro Marin Cilic. Aveva affrontato soltanto un’altra volta il talento altoatesino, lo scorso anno al secondo turno del torneo di Monte Carlo. Djokovic vinse 6-4 6-2. Sfuma il sogno di Sinner di raggiungere la prima semifinale Slam della sua carriera. Nella storia ci sono riusciti soltanto dieci italiani: Uberto De Morpurgo, Giorgio De Stefani, Beppe Merlo, Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. L’altoatesino ha vinto il primo set, tiratissimo, per 7-5. Il secondo set invece è finito con un margine più ampio, 6-2 per l’italiano. Poi il campione serbo numero tre al mondo è salito in cattedra, vincendo il terzo set 6-3, il quarto 6-2 e il quinto. Al termine del match Djokovic ha fatto i complimenti a Sinner: “Per due set è stato il migliore, il tie break è stato decisivo”.