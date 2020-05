Ieri abbiamo parlato di Bruno Murzi, il sindaco di Forte dei Marmi che ha fatto un ritratto di Nicola Porro, il conduttore che ha avuto il coraggio di spacciare Eleonora Brigliadori e Red Ronnie come esperti di vaccini durante una trasmissione della RAI (e quindi con i nostri soldi) e purtuttavia ha ancora la faccia di bronzo di parlare di qualcosa. Nella fattispecie qualche giorno fa Porro ha fatto la sua solita videoscenetta imitando Mario Giordano che imita Gianfranco Funari che imitava uno sciacquone che però a differenza degli altri tre almeno una sua funzione ce l’ha prendendosela con il sindaco di Forte dei Marmi perché ha dato il permesso di giocare a tennis soltanto ai residenti.

Chi è il sindaco di Forte dei Marmi che ha dato una lezione a Porro

Murzi gli ha risposto nell’unico modo possibile, ovvero spiegandogli che è un incompetente che non sa di cosa parla: “Tu Porro non sai che neanche oggi i milanesi potrebbero venire a giocare a tennis a Forte dei Marmi, quindi lasciarlo fare ai residenti è una necessità. Io poi mi sono un po’ rotto i coglioni di avere gente come Porro, supponente e senza contraddittorio, che continua a gettare discredito sulla gente senza nessuno che dica “ehi amico, stai dicendo una bischerata. La tua responsabilità è quella di parlare davanti a una telecamera senza contraddittorio, la mia è quella di prendermi responsabilità: noi sindaci ce le prendiamo ogni giorno per due lire, tu li dovresti considerare degli eroi i sindaci italiani. Ma chi cazzo te lo paga? Neanche sai di cosa stiamo parlando, io non ho paura di assumermi le responsabilità e mettere le mani nella merda. Questa è la differenza tra chi parla, parla, parla senza assumersi responsabilità e me”.

Ma oggi è anche interessante ricordare chi è Murzi, ovvero un cardiochirurgo (e quindi un medico, ovvero uno che capisce di cosa parla quando parla di epidemie, al contrario di Porro che ha studiato virologia all’Università della Strada) che lavorava all’ospedale pediatrico Meyer. Corriere Buone Notizie ha ricordato che il sindaco di Forte dei Marmi prima di andare in pensione aveva operato 9mila bambini:

Adesso, dopo quarant’anni vissuti «a 100 all’ora» da cardiochirurgo pediatrico, tra i migliori d’Europa, ha deciso di togliersi, (ma non per sempre), il camice bianco da primario dell’Ospedale pediatrico apuano, una delle eccellenze della sanità italiana, per continuare la sua missione da volontario, nei paesi più poveri. Intanto veste la fascia tricolore da sindaco: a dir la verità, la indossa dal giugno del 2017 quando è stato eletto per la prima volta sindaco di Forte dei Marmi sostituendo il cugino Umberto Buratti, oggi parlamentare del Pd. Un piccolo comune, poco più di 7 mila abitanti in inverno, che d’estate diventa capitale della mondanità con nomi blasonati di politici, imprenditori, artisti, magnati. Poteri Forti? «Mai sentita la loro presenza, mai avuto pressioni», risponde Murzi, 67 anni, versiliese doc. Di lui dicono che sia un uomo di cuore nell’accezione più ampia del termine. Certo, ancora oggi appare nelle classifiche dei big della cardiochirurgia pediatrica internazionale e i colleghi lo giudicano un innovatore, ma non c’è solo la medicina, perché Bruno è anche un uomo che guarda ai sentimenti. Il «dottor sindaco» è anche tra i fondatori di una onlus, «Un Cuore un Mondo», che aiuta bambini in tutti i continenti.

«È stata ed è ancora oggi l’elemento logistico dell’Ospedale pediatrico apuano – spiega Murzi – perché molti bambini stranieri arrivano a Massa per farsi operare e molti sono i volontari che vanno in molti paesi, soprattutto del Terzo Mondo, a lavorare gratuitamente. E io, da chirurgo pensionato, vorrei continuare ad aiutare i bimbi in tutto il mondo. Ho già in mente missioni in Etiopia, Eritrea, Libia». Da primo cittadino Murzi ha cercato di portare in Comune l’organizzazione messa in pratica come primario . «Ho lavorato e sto lavorando ancora oggi – sottolinea – sulle responsabilità individuali. Se un infermiere lavora male lo chiama il procuratore repubblica, se un dirigente lavora male di solito non succede nulla e questo non è ammissibile. Ho visto però grande impegno e voglia di assumersi le giuste responsabilità». Sul fronte politico Bruno Murzi rappresenta una lista civica: «Ne fanno parte – dice – persone che hanno appartenuto a ogni schieramento. Io arrivo dal Pd (con un passato nella Dc) ma non è importante l’appartenenza. È invece essenziale lavorare per i cittadini. Io ho rinunciato all’indennità da sindaco e i miei assessori hanno fatto lo stesso. I soldi vanno al sociale per aiutare la gente».

E niente, si potrebbe anche fare un confronto con la biografia di Porro. Ma sarebbe un inutile accanimento.

