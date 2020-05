«Prima di tutto io non prendo lo stipendio, ho versato i miei soldi alle persone in difficoltà. Poi tu, Nicola Porro, usi i classici schemi del populismo: parli senza contraddittorio di cose che non sai e cerchi di offendere gli altri senza manco sapere di cosa stai parlando»: anche Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, ha riconosciuto Nicola Porro, uno che è talmente intelligente da chiamare Red Ronnie ed Eleonora Brigliadori per parlare di vaccini mettendo a rischio la salute pubblica con i soldi nostri, ovvero quelli del canone.

Bruno Murzi: il sindaco di Forte dei Marmi che risponde a Nicola Porro

Nell’occasione Porro ha fatto la sua solita videoscenetta imitando Mario Giordano che imita Gianfranco Funari che imitava uno sciacquone che però a differenza degli altri tre almeno una sua funzione ce l’ha prendendosela con il sindaco di Forte dei Marmi perché ha dato il permesso di giocare a tennis soltanto ai residenti. Murzi trasmette il video di Porro e risponde spiegando che è stato tra i primi a riaprire i circoli del tennis assumendosi delle responsabilità. Poi prosegue: “Tu Porro non sai che neanche oggi i milanesi potrebbero venire a giocare a tennis a Forte dei Marmi, quindi lasciarlo fare ai residenti è una necessità. Io poi mi sono un po’ rotto i coglioni di avere gente come Porro, supponente e senza contraddittorio, che continua a gettare discredito sulla gente senza nessuno che dica “ehi amico, stai dicendo una bischerata. La tua responsabilità è quella di parlare davanti a una telecamera senza contraddittorio, la mia è quella di prendermi responsabilità: noi sindaci ce le prendiamo ogni giorno per due lire, tu li dovresti considerare degli eroi i sindaci italiani. Ma chi cazzo te lo paga? Neanche sai di cosa stiamo parlando, io non ho paura di assumermi le responsabilità e mettere le mani nella merda. Questa è la differenza tra chi parla, parla, parla senza assumersi responsabilità e me”.

E sulla pagina FB di Nicola Porro qualcuno gli fa presente la risposta del sindaco di Forte dei Marmi:

