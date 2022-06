Le incredibili immagini del pugile in stato confusionale che dà pugni al nulla | VIDEO

Dopo il match, concluso con una sconfitta per la decisione dell’arbitro, Simiso Buthelezi è stato portato in ospedale per accertamenti

Il pugilato è una disciplina che rischia di provocare danni per via dei colpi inferti e ricevuti. Film che hanno fatto la storia del cinema hanno raccontato dei veri e propri drammi e gli effetti devastanti che possono derivare dai colpi subiti nel corso del tempo. E una scena, quasi da film, arriva dal ring di un palazzetto di Durban (in Sudafrica) dove il favorito per la vittoria del titolo africano dei pesi leggeri, Simiso Buthelezi, è entrato improvvisamente in uno stato confusionale che l’ha portato a non riconoscere più l’avversario, dando pugni a vuoto. Verso il nulla.

🇿🇦 Scary moment in South Africa for Simiso Buthelezi in the final round of his fight with Siphesihle Mntungwa 🙏 Buthelezi was removed from the ring and put under immediate medical care but is now thankfully in a stable condition 🎥 @TimBoxeo #boxrawpic.twitter.com/ay2XkHtKwd — BOXRAW (@BOXRAW) June 5, 2022

Simiso Buthelezi, il pugile in stato confusionale che dà pugni al nulla

Le immagini sono piuttosto chiare, ma non riescono a spiegare cosa sia successo sul ring di Durban. Si vede, infatti, Simiso Buthelezi – in pantaloncini bianchi – in controllo del round (il decimo, l’ultimo del match). Il suo avversario, il meno quotato (alla vigilia) Siphesihle Mntungwa era alle corde e, solo qualche istante prima, aveva anche rischiato di cadere fuori dal quadrato dopo alcuni punti ricevuti.

Poi, qualcosa si strano deve essere accaduto nella testa di Buthelezi: dopo che l’arbitro ha fatto riprendere le “ostilità”, il pugile favorito per la vittoria finale inizia a camminare verso l’angolo sbagliato – quello vuoto, dove non si trovava il suo avversario -, si mette in guardia e poi inizia a tirare pugni. Contro il nulla. Non sono chiari i motivi di questo comportamento. Forse le temperature elevate, forse la stanchezza dopo dieci intensi round o forse un colpo ricevuto. Sta di fatto che l’arbitro ha dovuto interrompere il match per consegnare la vittoria a Mntungwa mentre Buthelezi, grande favorito della vigilia, è stato portato in ospedale per accertamenti.