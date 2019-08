Simeva Market: chi è il negoziante che fa lo sconto a chi non è considerato italiano

“In base al decreto sicurezza bis, il titolare di questo market applica uno sconto alla cassa del 10% oltre la scontistica prevista, per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo decreto va oltre la vergogna e l’infamia”: è il titolare del Simeva Market di Berceto, un comune di 2000 abitanti che si trova in provincia di Parma, ad aver scritto il cartello che gira su Facebook in queste ore. La prima fonte della foto dovrebbe essere questa e ritrae il Simeva Market di Berceto che è visibile anche qui.

Il titolare si chiama Massimiliano Picchietti e nel testo scrive: “Viva l’anarchia, ora e sempre Resistenza”; nei commenti aggiunge: “Vediamo se mi arrivano carabinieri e polizia a rompermi le palle, della mia attività faccio che cazzo voglio”, e poi: “Il giorno che cesso di resistere sarà dovuto al fatto che ho cessato di vivere questa vita”. Tra le pagine su cui gira c’è quella di Marco Furfaro del Partito Democratico. Le reazioni sono variegate: “Chiunque tu sia, tutta la mia ammirazione, l’umanità è ferita, non è ancora morta”, scrive una Rossella. “Passerò a comprare pane e pomodori al tuo supermercato.

Dovesse costarmi 400km di autostrada”, promette Martina. “Razzista. Anche questa è discriminazione”, scrive un’altra.

