L’ultima ideona di Berlusconi sulla giustizia: “Con noi le assoluzioni saranno inappellabili” | VIDEO

“Quando governeremo noi le sentenze di assoluzione di primo e di secondo grado non saranno assolutamente appellabili. Un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa, qualche volta, lasciare i veri colpevoli in libertà”, lo ha detto Silvio berlusconi in un video pubblicato sui suoi profili social. Per il leader di Forza Italia, infatti, “il processo è già una pena che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli”.

Un tema spinoso e sempre molto caldo quello della giustizia per il Cav, che insistendo sulle sue posizioni aveva detto a Il Giornale: “Per quanto la magistratura sia costituita in maggioranza da persone serie e corrette esiste lo strapotere di una minoranza di magistrati che condiziona il corso della giustizia e che mette in pericolo la libertà di ciascuno”.

Vice presidente del Csm: “Nella giustizia ci vogliono soldi”. Renzi: “Divertente e utile lo scontro con Silvio Berlusconi a Milano”

Sul tema della giustizia si è espresso oggi anche il vice presidente del Csm David Ermini, che al termine della visita al carcere di Sollicciano assieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e al garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, ha detto in merito: “Il Pnrr dà spinta alle riforme, che avranno bisogno di decreti attuativi, ma c’è bisogno di capire che nella giustizia ci vogliono soldi, perché è inutile dire che vogliamo processi brevi se non abbiamo magistrati, se non abbiamo cancellieri, se non abbiamo strutture adeguate, e abbiamo un contenzioso altissimo”.

In mattinata sono arrivate pure le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi che, riferendosi alla sua candidatura nel collegio di Milano centro al Senato, dove se la vedrà proprio con Silvio Berlusconi, ha affermato ospite di “Non stop news” su Rtl 102.5: “Sarà molto divertente e utile per i cittadini che potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell’energia… quando c’è confronto va sempre bene, l’importante è che ci sia civiltà”.