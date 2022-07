Lo scorso 28 aprile uccise con 4 colpi di pistola il suo vicino di casa e ferì gravemente sua moglie: a breve Silvana Erzembergher, pensionata 71enne di Treviglio, lascerà il carcere dove era stata portata fin dal primo momento in seguito alla consulenza psichiatrica voluta dal pubblico ministero, che le ha riconosciuto l’incapacità di intendere e di volere. La vicenda fece particolarmente scalpore per l’età dei soggetti coinvolti (la vittima, Luigi Casati, aveva 61 anni, e sua moglie Monica Leoni 57) e per un video, registrato da alcuni vicini, in cui si vedeva l’uomo accasciato a terra con Erzembergher che teneva ancora la pistola tra le mani. Vista l’incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute della 71enne, che però viene ancora ritenuta socialmente pericolosa, è stato disposto il ricovero nella Rems, la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Silvana Erzembergher incapace di intendere e di volere: esce dal carcere la pensionata che sparò e uccise il vicino

Tra sei mesi verrà sottoposta a un’ulteriore perizia per verificare eventuali progressi fatti durante il percorso di cura che inizierà subito dopo il trasferimento. È molto probabile che l’esito della perizia infici la sua imputabilità: il pm dovrebbe chiedere per Silvana Erzembergher il giudizio immediato, ma la Corte d’Assise potrebbe arrivare a sentenza di assoluzione. La donna deteneva da anni un revolver calibro 38, l’arma utilizzata per commettere l’omicidio. Nel maggio 2021 Leoni aveva denunciato la donna perché in seguito a un litigio era stata inseguita con un bastone. L’atto avrebbe dovuto portare a una confisca dell’arma, ma ciò non avvenne per un difetto di notifica.