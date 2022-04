La 71enne che spara a una coppia di Treviglio uccidendo un uomo e ferendo gravemente la moglie

A Treviglio (Bergamo) una donna di 71 anni ha ucciso un suo vicino al termine di una lite sparandogli con un’arma legalmente detenuta. Poi ha ferito gravemente la moglie scesa in strada per soccorrere la vittima

Freddato sotto casa a colpi di pistola, la moglie – gravemente ferita – accanto a lui: è l’epilogo di una lite tra vicini avvenuta questa mattina a Treviglio (Bergamo) che ha visto il coinvolgimento di una coppia e di una donna di 71 anni, S.E., fermata dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio. Tutto è successo questa mattina in via Brasside, non lontano dall’ex statale 42 del Tonale, davanti a un complesso residenziale. Intorno alle 8 di questa mattina la donna avrebbe esploso con una pistola regolarmente detenuta almeno cinque colpi verso le due vittime. Luigi Casati, 64 anni, è morto sul colpo, mentre sua moglie, Monica Leoni, 58 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Sul posto sono immediatamente arrivati il 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai carabinieri di Treviglio.

Casati e Leoni abitano su un piano diverso della stessa palazzina della 71enne. A innescare la sua furia omicida una lite per futili motivi con l’uomo, scoppiata all’esterno dello stabile. Dopo l’alterco la più anziana sarebbe rientrata in casa e, presa la pistola, avrebbe sparato all’altezza del torace. Leoni è scesa a soccorrere il marito ed è stata a sua volta raggiunta dai colpi di pistola, sentiti distintamente nella zona. A immortalare la scena un video registrato da un balcone di un’abitazione che mostra la 71enne in piedi con la pistola in mano e i corpi della coppia riversi a terra. È possibile osservare nitidamente la pistola utilizzata per commettere l’omicidio.