Come Sileri a Dimartedì ha dato la risposta perfetta a Francesca Donato | VIDEO

Durante il dibattito a diMartedì, il sottosegretario quasi decide di non rispondere più all’europarlamentare leghista Donato. Per Sileri troppe notizie false

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri non è riuscito a reggere il confronto con la leghista Francesca Donato, è durato pochissimo il loro botta e risposta. Il medico che i Cinque Stelle, a ragion veduta, hanno scelto come punto di riferimento fin dall’inizio della pandemia si è innervosito e all’ennesima fake news della Donato, ha laconicamente commentato “Qualunque cosa io possa rispondere alla collega è tempo perso”.

Sileri ha perso l’aplomb che lo ha sempre contraddistinto, nonostante il teatro del confronto fosse uno dei più seri considerato che il tutto è avvenuto nel corso di diMartedì, il talk politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

Il preciso momento in cui Pierpaolo Sileri smette di confrontarsi con Donato per le troppe Fake news

Quello che lascia sempre colpiti dell’intervento della Donato è la vaghezza delle sue fonti, in pieno spirito leghista. In un copione scritto e riscritto mille volte, l’europarlamentare del Carroccio si diletta nell’arte della palla in tribuna. I suoi interventi sono sempre preceduti da “Mi hanno detto”, “Tanti medici spiegano” e altre generiche garanzie di verità che ledono la qualità del dibattito.

Sileri poi rilancia, grazie all’assist di Sallusti, che mesi fa morivano 100mila persone al giorno. Oggi, per fortuna, non si va quasi mai sopra i 50 decessi giornalieri. Sia ben chiaro che qualsiasi numero superiore a 0 è troppo alto, ma il rapporto è impietoso. “Scompariva un paesino della Sardegna al giorno”, commenta Sileri.

#dimartedi L’eurodeputata leghista Francesca Donato contro i vaccini: “I rischi ci sono, 84mila reazioni avverse”. La risposta del viceministro Sileri: “Una cosa del genere non merita risposte”. https://t.co/vU0akR1RH2 — La7 (@La7tv) September 7, 2021

Poi i numeri della Donato, quelli che dovrebbero avvalorare la sua tesi. La leghista parla di 84mila reazioni avverse in tutto il mondo per i vaccini, Sileri risponde con i 43 milioni di vaccinati.