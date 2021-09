Sileri fa un discorso perfetto sul vaccino, ma Calderoli lo riprende per aver detto il termine “idiozie” | VIDEO

Hanno riempito le aule del parlamento di striscioni, hanno occupato Camera e Senato per attirare l’attenzione mediatica ed elettorale su di loro. Hanno intonato cori da stadio con insulti rivolti agli avversari politici. Poi, però, il leghista Roberto Calderoli veste i panni del paciere e amante del politicamente corretto andando a svilire il monumentale discorso fatto in aula dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ha ricordato a tutti i parlamentari la loro responsabilità nella comunicazione sui vaccini. Tutto colpa di una sola parola (a Montecitorio e Palazzo Madama nel corso degli ultimi anni ne sono state dette di ben peggiori): “idiozie”.

#Calderoli invita #Sileri a contenuti e parole più consone all’aula pic.twitter.com/yd7g5fpQck — Il Teatro della Politica (@PraesesMundi) September 15, 2021

Sileri dice che in aula sono state dette “idiozie” sul vaccino, Calderoli lo riprende

“Invito il sottosegretario a contenuti e parole più consone all’Aula”, ha detto Roberto Calderoli (oggi Presidente del Senato al posto di Casellati) dopo aver controllato il resoconto stenografico del discorso di Sileri a Palazzo Madama. Una reprimenda ingiustificata visto che – spesso e volentieri – proprio i parlamentari della Lega si sono resi protagonisti di comportamenti molto più gravi (come l’occupazione della Camere, gli striscioni contro il Ddl Zan o gesti dell’ombrello). Eppure il discorso del sottosegretario alla Salute meritava altre sottolineature.

Sileri: “Se noi 1.000 parlamentari oggi diciamo ‘il #vaccino salva la vita, punto’, le persone fuori da quest’aula non sarebbero confuse. La politica discute su obbligo e green pass, ma non può discutere su una cosa che è scienza pura, cioè che il vaccino salva la vita, punto”. pic.twitter.com/HklAlcUoH5 — Rassegnally (@rassegnally) September 15, 2021

“Ho sentito dire che questa gestione del rischio non va bene. Ok, chi dice che non va bene dia un’alternativa al Green pass. Se esiste un’alternativa al Green pass o al vaccino, allora abbiamo fatto una grande scoperta. Ma la questione è una: siamo 315 in quest’Aula, quanti di noi pensano che il vaccino salvi la vita? E’ questa la questione principale, perché questo rende le persone fuori da quest’Aula confuse. Perché se in mille diciamo tutti che il vaccino salva la vita, la politica poi può discutere sull’obbligo, sul Green pass, su tutto, ma non può discutere su ciò che è scienza pura”. Punto.