La signora che “non affitta ai meridionali” perché lei è “razzista” e “salviniana”

In questo post embeddato su Facebook è possibile ascoltare due messaggi audio della signora Patrizia di Malvaglio (un paese in provincia di Milano) in cui lei dice che non vuole affittare la casa di proprietà della figlia (ma preferisce venderla) perché chi gliel’ha chiesta in affitto è meridionale, ovvero è nata a Foggia. Nel secondo audio la signora Patrizia autorizza esplicitamente alla pubblicazione la persona che ha pubblicato il post su Facebook. Nel primo audio la signora dice: “Per me i meridionali sono meridionali anche nel 4000, non solo nel 2000, per me i meridionali, i neri i rom sono tutti uguali, guardi io sono proprio una razzista al cento per cento… se vuole comprarsi la casa se la compra, quello che conta è ciò che c’è scritto sulla carta d’identità e io da lombarda e di Salvini la penso così… è una cosa che son venuto a sapere io, che lei è meridionale. Io sono razzista e per me mi va benissimo e quello che pensa lei a me non me ne frega un cazzo”.

Nel secondo audio dice: “Scriva sotto il post ‘ la signora è una salviniana, il suo capitano è Salvini, da quando c’era ancora Bossi la signora era in prima linea: ecco le leghiste cosa fanno, scriva pure, lo dica pure e metta anche questo: che sono felicissima di essere una leghista. Lo scriva pure e lo pubblichi pure, perché tanto non ho vergogna”. Dal racconto dei fatti su Facebook si evince che è stato stipulato un contratto.

Di solito quando si stipula un contratto d’affitto si dà una caparra. Se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto esigendo il doppio della caparra oppure può chiedere il risarcimento del danno.

La ragazza che ha embeddato l’audio nel post dice di essere pronta ad andare a denunciare.

