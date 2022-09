“Venite due uomini si baciano in strada”: la surreale telefonata della signora milanese alla polizia | VIDEO

L’omofobia è presente in Italia e lo si percepisce anche dai gesti di alcuni cittadini. Solo qualche, a Napoli, una suora intervenne per cercare di bloccare uno shooting fotografico che vedeva come protagoniste due ragazze intente a scambiarsi un bacio in strada. Ora la storia, più o meno simile, si è ripetuta a Milano, come si vede nella scena – immortalata dal telefono di uno dei presenti sul posto – della signora che chiama la Polizia perché ha visto due uomini baciarsi in strada, non distante dalla sua abitazione.

Signora chiama Polizia perché vede due uomini che si baciano

La donna, residente proprio nella zona in cui è accaduta questa vicenda, prende il suo telefono dopo aver assistito a un bacio tra i due uomini e chiama le forze dell’ordine: “Si mettono sotto la mia finestra senza educazione né decenza”. Poi, per rincarare la dose parlando con l’operatore del 112 per chiedere l’intervento di una pattuglia di Polizia, definisce gli stessi ragazzi delle “facce di tolla”, contestando il loro essere sfrontati. Insomma, un bacio gay in un luogo pubblico diventa l’occasione per allertare le forze di pubblica sicurezza.

La scena è stata immortalata (e condivisa sui social) da uno dei due ragazzi vittime di questa reazione tipica di quell’omofobia endemica che ancora è ampiamente diffusa nel nostro Paese. E proprio uno dei protagonisti, condividendo il filmato, si è lasciato andare in un laconico commento: “La signora sta chiamando la polizia perché mi sto baciando per strada con un altro ragazzo. Accusandoci di indecenza pubblica”. Insomma, retaggi (non)culturali di quella cortina di fumo che ancora, in diversi substrati della società, emergono e si palesano con gesti eclatanti come quello della signora che decide di allertare le forze dell’ordine per aver visto, vicino casa sua, un bacio tra due uomini.