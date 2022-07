“È il diavolo”, la reazione di una suora che interrompe il bacio tra due modelle a Napoli | VIDEO

È intervenuta durante uno shooting tra i vicoli dei quartieri Spagnoli di Napoli, interrompendo la scena di un bacio lesbico tra due modelle. Ha invocato la Sacra Famiglia e Sant’Anna, prima di definire il tutto come un qualcosa di demoniaco. È accaduto per le strade della popolare zona del comune partenopeo, dove una suora ha interrotto il set di uno shooting, scioccata dalla scena che ha visto con i proprio occhi mentre stava passando di lì.

Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora mentre si baciano. La suora esclama “che fate? È il diavolo!” [📹 video Serena de Ferrari] pic.twitter.com/pRcvqTJbsb — Trash Italiano (@trash_italiano) July 17, 2022

Bacio tra modelle interrotto dall’intervento di una suora a Napoli

“Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!”. Con queste parole la suora è intervenuta nel bel mezzo dello shooting organizzato per i vicoli dei quartieri Spagnoli. Improperi e rimproveri mentre andavano in scena gli scatti di un bacio tra modelle. Perché davanti all’obiettivo dei fotografi c’erano Serena de Ferrari e Kyshan Wilson – famose per i loro ruoli all’interno della serie TV “Mare Fuori”. Ma questa scena è solo l’epilogo.

Roberta Mastalìa, la make up artisti presente sul set, ha raccontato a Fanpage gli attimi precedenti a quel video diventato virale sui social (e ripreso da lei stessa con il suo smartphone, prima di condividerlo su Instagram). La donna con la tonaca bianca, infatti, era intervenuta già negli istanti precedenti. Si era rivolta a tutta la troupe chiedendo se avesse partecipato alla messa domenicale. Le varie persone presenti sul set le hanno detto di no e la suora ha iniziato, tra le tante cose, a incolpare la loro generazione. Di cosa? Anche del Coronavirus. Poi l’intervento per interrompere il bacio tra modelle.