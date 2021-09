Una brutta disavventura per Shakira e suo figlio Milan (otto anni) mentre si trovavano al parco. La cantante, postando alcune stories sul suo profilo Instagram, ha raccontato cosa le è accaduto due giorni fa: è stata attaccata da due cinghiali. Per fortuna nessuna conseguenza. Né per lei, né per il suo bambino, ma i segni sono rimasti evidenti solamente sulla sua borsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CiberCuba Entretenimiento (@cibercuba_entretenimiento)

Shakira attaccata dai cinghiali: “Mi hanno distrutto la borsa” | VIDEO

Barcellona come Roma (e molte altre città italiane, visti gli ultimi “avvistamenti” anche a Torino e in altre località). Questa volta è toccato alla famosa cantante colombiana affrontare i cinghiali e la loro aggressività. La 44enne, compagna del calciatore del del Barça Gerard Piqué, ha mostrato le immagini di quanto accaduto in quel parco della città spagnola: “Guardate come due cinghiali che mi hanno attaccato nel parco hanno lasciato la mia borsa. Hanno fatto rompere tutto e stavano portando la mia borsa nella foresta con il mio telefono. E alla fine mi hanno lasciato la borsa perché li ho affrontati”. Poi, rivolgendosi al figlio Milan (che però non ha risposto) ha detto: “Racconta la verità, come tua mamma ha affrontato i cinghiali?”.

Insomma, non solo a Roma i cinghiali scorrazzano tranquillamente. Ovviamente con le dovute proporzioni e le evidenti differenze. Nella nostra capitale, infatti, sono sempre più frequenti gli avvistamenti e le comparsate di branchi che circolano liberamente in strada, anche in mezzo alla folla e al traffico delle automobili nelle principali direttrici che collegano la città. Nel caso di Shakira, come ha raccontato la stessa cantante colombiana, “l’incontro ravvicinato” è avvenuto all’interno di un parco (ma non ha specificato quale). Insomma, un ambiente ben diverso rispetto alle strade del centro città.

(foto: da Instagram)