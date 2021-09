I cinghiali che passeggiano nel traffico romano, in pieno giorno | VIDEO

Quello dei cinghiali a Roma rischia di diventare un problema atavico di difficile soluzione. Dopo la denuncia fatta nei giorni scorsi dall’attore e doppiatore Massimo Lopez, sui social è comparso un nuovo video che mostra un cospicuo branco intento a camminare per le vie della capitale. In pieno giorno. In mezzo al traffico. Le immagini arrivano direttamente da via Trionfale, una delle direttrici – nella zona Nord di Roma – con la più alta concentrazione di automobili per la strada.

Cinghiali Roma, l’invasione non è solamente notturna

Quattordici cinghiali, alcuni grandi altri più piccoli. Passeggiano lungo la carreggiata, passando tra le automobili parcheggiate e quelle in movimento. Il tutto accade in pieno giorno (come si vede dalla luce diurna), mentre i cittadini si spostano in strada. E l’aspetto più preoccupante è dettato dalla tranquillità con cui questi mammiferi si sentano a loro agio nel frequentare le vie di Roma, senza il minimo timore reverenziale provocato dal vociare delle persone e dalle automobile che sfrecciano per le vie della zona Nord della capitale. In un altro filmato pubblicato da Carlo Calenda – candidato sindaco di Azione per la capitale -, si vedono anche i cinghiali intenti ad attraversare la strada. La zona, come verificato dai nominativi dei negozi, è sempre quella di via Trionfale.

Non pensate sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione? ⁦@nzingaretti⁩ ⁦@virginiaraggi⁩ pic.twitter.com/vCXTgw79Zb — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 21, 2021

La questione cinghiali Roma all’inizio era vista con grande divertimento, anche da parte degli stessi cittadini. Con il passare dei mesi, però, la vicenda ha fatto emergere molte criticità. Anche in termini di sicurezza. Non solo nella capitale, infatti, sono stati segnalati alcuni incidenti (non facciamo riferimento a quelli di “caccia”) provocati dalla presenza imprevista di animali sulle carreggiate. Chissà se la prossima amministrazione capitolina riuscirà a risolvere, in modo razionale, quello che è diventato un vero e proprio problema.