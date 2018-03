La rissa tra Sgarbi e Scanzi a Cartabianca

Era difficile riuscirci, ma Bianca Berlinguer sta riuscendo a peggiorare sensibilmente la qualità totale dell’informazione televisiva italiana e la prova è in questa fantastica rissa tra Vittorio Sgarbi e Andrea Scanzi a colpi di “puttana” e “rotto in culo”. La sequela di insulti è partita in maniera assolutamente immotivata – i due avevano appena cominciato l’intervento – e ha funzionato benissimo all’interno della trasmissione trasformandola in una raffinatissima caciara improvvisata.

Nelle ultime settimane Scanzi si è distinto appioppando l’ultimo chiodo sulla bara di Roberta Lombardi con un articolo sul Fatto in cui la definiva, tra l’altro, “fascistella”. Sgarbi invece ha rovinosamente perso il confronto con Luigi Di Maio in Campania.