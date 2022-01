Anche Sgarbi si arrende: “Berlusconi al Quirinale impresa disperata”

L’operazione “scoiattolo”, la caccia ai “peones”, insomma, la ricerca – disperata – di voti in Parlamento per arrivare alla fatidica quota 505 che dal quarto scrutinio garantirebbe a Berlusconi l’elezione a Presidente della Repubblica è ufficialmente annullata. La notizia arriva direttamente dal centralinista improvvisato dell’ex Cav, Vittorio Sgarbi, che in questi giorni aveva aiutato il leader di Forza Italia nella ricerca di appoggi tra pentastellati delusi e membri del Misto con telefonate e appunti. “Se oggi ho ripreso a fare le telefonate per Berlusconi? No, lui è rimasto a Milano credo che questa pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via di uscita onorevole. La campagna del Fatto Quotidiano e di altri e la sua incapacità di prendere voti avversi salvo alcuni, secondo me l’impresa è disperata. Al momento l’operazione Scoiattolo si è fermata anche se lui potrebbe tornare a Roma domani”, ha detto Sgarbi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.

Sgarbi conferma: “Berlusconi al Quirinale impresa disperata, fossi in lui cercherei un altro nome”

“Ieri sera ho sentito Berlusconi, era abbastanza triste. Se fossi in lui già oggi cercherei un altro nome, se ha capacità di autotutela già da domani deve cercare altro nome”. “Non commento Sgarbi e le sue operazioni”, dice Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa dedicata al tema dell’emergenza energetica, in Sala Salvadori, presso la Camera dei Deputati, rispondendo a chi gli chiede degli ultimi aggiornamenti arrivati da Arcore. Alla fine Sgarbi ha rivelato di aver parlato anche con Ciampolillo, il deputato che il 19 gennaio votò in extremis la fiducia al governo Conte: “Mi ha richiamato oggi, ma lui dice una cosa e poi ne fa un’altra. Ha detto che è molto interessato a Berlusconi al Colle, quindi io mi sono preoccupato”.