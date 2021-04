Matteo Renzi dice: “Noi non la buttiamo in rissa come FdI”

Ne rimarrà soltanto uno: Fratelli d’Italia. Anche Italia Viva, nonostante le accese critiche nei confronti del Ministro della Salute, non voterà a favore della mozione annunciata da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia. A comunicarlo, attraverso la sua consueta E-news, è stato Matteo Renzi che ha ribadito alcune perplessità sulle decisioni prese nel corso dei mesi (e non solo gli ultimi, visti i precedenti), ma ha detto non alla sfiducia Speranza. Al momento, dunque, solo il partito di Giorgia Meloni – che non a caso è all’opposizione – cavalca quest’onda.

Sfiducia Speranza, arriva l’altolà di Matteo Renzi

Gia ieri, la notizia della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Salute aveva provocato alcune reazioni nel mondo della politica. Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha parlato di atto vergognoso. Forza Italia si è tirata fuori dalla disputa, mentre la Lega – il partito di maggioranza che contesta quotidianamente l’operato di Speranza – ha preso del tempo. Ma difficilmente deciderà di sfiduciare un ministro che fa parte dello stesso governo che sostiene il Carroccio. E ora arriva anche la posizione ufficiale di Matteo Renzi e di Italia Viva.

“Leggo di mozioni di sfiducia al ministro Speranza – si legge nella E-news pubblicato oggi -. Io penso che buttarla in rissa per motivi ideologici, come sta cercando di fare Fratelli d’Italia, non sia la soluzione. Ora dobbiamo uscire dalla pandemia, come sta cercando di fare la nuova struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo. Poi, questo sì, occorrerà fare chiarezza su ciò che non ha funzionato”. Il leader di Italia Viva, dunque, decide di dire no alla mozione di sfiducia portata avanti da FdI che – dice lui – la sta buttando in rissa per meri motivi ideologici e non tecnici. L’iniziativa di Giorgia Meloni, dunque, svanisce nel nulla. Ma un obiettivo potrebbe raggiungerlo: mettere in difficoltà Salvini che – pubblicamente – ha sempre criticato il Ministro della Salute.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Renzi)