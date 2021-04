Enrico Letta a Piazzapulita dice chiaro e forte cosa ne pensa della mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia per il ministro della Salute Speranza. Il segretario del Partito Democratico spiega che le riaperture non sono un tema da Curva Sud e Curva Nord, non ci può essere una divisione tra buoni e cattivi. A rimetterci in questa narrazione sbagliata è Speranza che viene messo alla gogna

Letta: “Una vergogna la mozione di sfiducia a Speranza” | VIDEO

“Azzardato parlare di riaperture per i primi di maggio? Penso che in Italia su questi temi ci sia un approccio un po’ strampalato. Sembra ci sia una Curva Nord e una curva Sud, quelli per le aperture che sembra vogliano il bene della gente, e quelli per le chiusure che invece sono i cattivi. Viene messo alla gogna Speranza, ed è una vergogna che venga presentata da FdI una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute in questo momento. Questo approccio è sbagliato questo approccio”. Letta ha poi aggiunto riguardo il ministro della Salute, Roberto Speranza, “penso che abbia fatto un ottimo lavoro, sta tenendo duro rispetto ad una richiesta di aperture sconsiderate”. “Tutti vogliamo aprire ma va fatto quando saremo in sicurezza per farlo”, spiega il DEM, per poi spiegare: “Il modo in cui Salvini sta cercando di raccontare questo momento è smentito dai fatti: sono settimane che dice ‘si apre domattina’ e viene smentito. La riapertura è un passaggio decisivo, perché se viene fatto male come in Sardegna, poi si ricomincia punto e daccapo. Diamo fiducia a Draghi e Speranza e quando si riaprirà saremo tutti in grado di avere comportamenti adeguati. Se non vogliamo ritornare al punto di prima, perche’ 380 morti oggi sono 380 famiglia che piangono i loro cari”

