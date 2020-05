L’esondazione del Seveso e il temporale a Milano

Il temporale che da ieri sera colpisce Milano ha provocato l’esondazione del Seveso. Nelle scorse ore la Protezione Civile aveva avvertito i cittadini con un avviso telefonico che il fiume Seveso avrebbe esondato. Il Seveso si sviluppa interamente in Lombardia nelle province di Como, Monza e Brianza e Milano

Il Comune di Milano aveva disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 18 di giovedì 14 maggio, a seguito dell’allerta meteo per il rischio di temporali forti emanato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. La messa in atto del COC di via Drago consentiva di graduare l’esecuzione del piano di emergenza e contestualmente pone in allerta le pattuglie della Polizia locale e le squadre di MM. “I livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro saranno costantemente monitorati”, faceva sapere la Protezione Civile.

A mezzanotte i fulmini illuminavano la città a giorno:

Foto scattata a mezzanotte e dieci dal mio terrazzo. No filtri. pic.twitter.com/jaxY0vXHYj — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 14, 2020

Il Seveso è esondato nel quartiere Niguarda: alles 3.10 veniva segnalato l’allagamento di via Valfurva:

Milano h. 3.10.

Esondato il fiume Seveso in Via Valfurva, quartiere Niguarda.#Milano #Seveso — Fabio Riccardo Colombo (@fr_colombo) May 15, 2020

l’acqua ora è arrivata a Piazzale Archinto:

Il #Seveso esondato sta arrivando in pz.le Archinto speriamo servano le paratoie … che anno di merda!! — claricedesign (@claricedesign) May 15, 2020

L’allagamento ha provocato disagi nei trasporti pubblici con le corse della M2 sostituite dai bus:

I cittadini di Milano si chiedono perché il problema dell’esondazione del Seveso e del Lambro non viene risolto:

video dell’allagamento per l’esondazione del Seveso da Twitter