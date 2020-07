L’esondazione del Seveso a Milano

A causa del violento nubifragio che si sta abbattendo su Milano dall’alba, è esondato il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città.

Da stamattina una forte bomba d’acqua si sta abbattendo sulla città. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

A #Milano è esondato nuovamente il #Seveso, il temporale era previsto, strade e sottopassi sono allagati, la circolazione su viale F. Testi e dintorni è in tilt ma da stamattina qui non c’è in giro un vigile per gestire la situazione. @ComuneMI @MarcoGranelliMI @atm_informa pic.twitter.com/FIaYDj3bLd

— Mau Z. (@ziomau) July 24, 2020