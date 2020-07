Il fulmine che ha colpito la Statua della Libertà

L’ondata di calore che ha colpito da cinque giorni New York City ha finalmente lasciato il posto a uno spettacolare temporale mercoledì notte, bagnando la città con pioggia torrenziale, raffiche di vento da 50 miglia orarie e abbondanti lampi. Il cielo si è aperto verso le 18:00, oscurandosi improvvisamente mentre un fulmine ha colpito molto vicino alla Statua della Libertà.

Timelapse footage shows intensifying severe thunderstorm hitting New York City with torrential rain and damaging winds. https://t.co/70YZqMEO8x pic.twitter.com/CTyYiXDzq0 — ABC News (@ABC) July 23, 2020

Intanto ieri tutti in ginocchio, giocatori e allenatori, alla prima partita della nuova stagione di baseball negli Usa tra i campioni Washington Nationals e i New York Yankees, a sostegno del movimento contro il razzismo Black Lives Matter. Si sono poi alzati in piedi per l’inno nazionale. A lanciare la prima palla e’ stato il super virologo Anthony Fauci, grande fan dei Washington Nationals.