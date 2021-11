Il servizio del Tg1 che ha sbattuto la verità in faccia ai “no pass” facendoli esplodere di rabbia | VIDEO

Dal prossimo 6 dicembre la vita di chi non si è vaccinato potrebbe cambiare sensibilmente. Con il nuovo decreto che sancisce l’introduzione del nuovo “Super Green Pass”, rilasciato soltanto a chi ha scelto di farsi immunizzare oppure è guarito dal Covid, soltanto queste categorie di persone potranno accedere – anche in eventuale passaggio in zona gialla o arancione – a tutta una serie di attività come ristoranti al chiuso, bar, eventi sportivi e cerimonie pubbliche, che invece resteranno precluse ai no vax, ammessi, con tampone negativo, soltanto a lavoro e nei centri che erogano servizi essenziali. Oltre a prendersela con il governo, gli scettici del vaccino anti Covid hanno fatto esplodere la loro rabbia sui social anche contro chi questa misura ha provato a raccontarla, come Giorgia Cardinaletti del Tg1, che ha confezionato un servizio “simulando” la vita di un non vaccinato a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

GUARDATELO VOI STESSI. “La giornata del NoVax”, servizio del Tg1 di G. Cardinaletti. UNA VERGOGNA! https://t.co/S7egfkRQ0H pic.twitter.com/19h1Zjtxb4 — drb (@dottorbarbieri) November 25, 2021



Il filmato ha generato una pioggia di polemiche e fatto schizzare in trend su Twitter l’hashtag #VergognaRai1. In molti hanno chiesto alla testata della tv di Stato di scusarsi con il proprio pubblico e con i contribuenti.



Così come in tanti propongono di boicottare il Tg1 per non permettergli di diffondere notizie che – a loro avviso – sarebbero false o tendenziose.



L’hashtag è portato avanti anche da numerosi bot, riconoscibili per il nome utente creato con numerose cifre, che fingono di dirsi indignati “da vaccinati”, cercando di legittimare le posizioni dei no pass.



In difesa del servizio di Giorgia Cardinaletti è arrivato il tweet di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. “La giornalista che state insultando – ha scritto – vi ha solo raccontato la realtà. Quella che vi ostinate a negare. Per fortuna siete sempre di meno”.