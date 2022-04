L’oligarca russo Sergey Protosenya è stato trovato morto impiccato nel cortile della sua villa a Lloret de Mar, sulla Costa Brava spagnola. Dentro casa i corpi di sua moglie Natalia e della figlia di 18 anni. Accanto al corpo dell’uomo, un 55enne che per oltre sette anni è stato vicepresidente nel consiglio di amministrazione della società di gas naturale Novatek, un’ascia e un coltello con tracce di sangue. La scena di fronte alla quale si sono trovati gli agenti della polizia catalana sembra quella di un duplice omicidio-suicidio. A riportare la notizia il sito spagnolo Telecinco. Protosenya ha un patrimonio stimato di oltre 400 milioni di euro. Si è laureato in Ingegneria Civile all’Università di Mosca.

Sergey Protosenya, l’oligarca russo trovato impiccato nella sua abitazione a Lloret de Mar

Viveva in Francia, e la villa di Lloret de Mar sarebbe una seconda casa. Della famiglia è rimasto in vita soltanto il secondogenito, che martedì aveva chiamato la polizia dopo aver tentato invano di contattare i suoi familiari. Gli agenti hanno controllato la villa e hanno trovato i tre corpi. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la donna e la giovane sarebbero state uccise mentre dormivano. Il caso fa il paio con una vicenda simile accaduta a Mosca e che ha visto protagonista l’ex vicepresidente di Gazprombank Vladislav Avayev, trovato morto ieri nella capitale russa insieme alla moglie incinta e alla loro figlia di 13 anni, tutti con ferite di arma da fuoco. Il suo corpo era stato trovato con una pistola in pugno. In passato aveva lavorato come funzionario del Cremlino prima di diventare figura di vertice dell’istituto di credito che regola gli acquisti e le vendite del colosso statale del gas.

(immagine di copertina: profilo Facebook Sergey Protosenya)