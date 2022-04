Da quando l’Unione europea ha varato il primo pacchetto di sanzioni alla Russia e ai beni degli oligarchi alleati di Putin in tutto il territorio comunitario la situazione del Chelsea ha iniziato a preoccupare i suoi tifosi: il patron Roman Abramovič aveva messo immediatamente in vendita la squadra, che inizialmente ha subìto un congelamento del patrimonio che ha inficiato sulle trasferte e sulle forniture per i calciatori. Ora il club è ancora in vendita, e in una cordata interessata all’acquisto che fa capo a Sir Martin Broughton, l’ex presidente del Liverpool FC e British Airways, ci sono anche Lewis Hamilton – noto per essere un tifoso dell’Arsenal – e Serena Williams. Secondo quanto rivela Sky News infatti il sette volte campione del mondo di F1 (tifoso dell’Arsenal) e la campionessa di tennis hanno accettato di investire circa 20 milioni di sterline (10 per uno) nel consorzio guidato Broughton.

Serena Williams e Lewis Hamilton nella cordata che vorrebbe acquistare il Chelsea

Entrambi sono diventati investitori soprattutto negli ultimi anni. Per quanto riguarda la tennista, il suo fondo di capitale di rischio “Serena Ventures” ha annunciato proprio questa settimana un investimento in Opensponsorship, una start-up di tecnologia sportiva con sede in Gran Bretagna. La star della Formula 1 invece ha finanziato una serie di start-up tra le quali Zapp, la drogheria rapida con sede a Londra. “Possiamo confermare che Lewis si è unito all’offerta di Sir Martin Broughton“, ha detto un portavoce di Hamilton, riferisce The Guardian. Hamilton e Williams sono stati selezionati dal consorzio per la loro esperienza nella creazione di marchi sportivi. La loro storia potrebbe andare a sovrapporsi a quella di un altro sportivo che è stato azionista di un club di Premier League: LeBron James per più di dieci anni ha investito parte del suo capitale nel Liverpool.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)