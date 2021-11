Chi è l’uomo che ha dato una testata a Selvaggia Lucarelli durante la manifestazione “no green pass”

L’uomo che ha aggredito con una testata Selvaggia Lucarelli era già stato denunciato nel marzo del 2020, nei primissimi giorni della pandemia, perché – da positivo al Covid – aveva violato la quarantena per andare a fare la spesa. Lo ha scritto in un tweet la stessa giornalista, nuova firma di Domani dopo un passato al Fatto Quotidiano, che ha anche postato una foto del no vax che sabato l’ha aggredita e insultata al Circo Massimo a Roma durante la solita manifestazione dei “No Green Pass”.

L’uomo che mi ha aggredita alla manifestazione no pass a Roma si chiama Roberto Di Blasio, è un insegnante di pugilato nella palestra Gym Palace di Anzio, denunciato a marzo 2020 perché aveva violato la quarantena (era andato a fare la spesa col Covid) pic.twitter.com/tuTvzzbjrF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 22, 2021

La testata a Selvaggia Lucarelli al Circo Massimo

“L’uomo che mi ha aggredita alla manifestazione no pass a Roma è un insegnante di pugilato in una palestra di Anzio, denunciato a marzo 2020 perché aveva violato la quarantena (era andato a fare la spesa col Covid)”, scrive la giornalista, che poi sottolinea la mancanza di sicurezza durante le manifestazioni: “Ringrazio politici, colleghi, tutti quelli che mi hanno scritto in privato e non. Apprezzo, ma ho fatto solo il mio lavoro, nulla di eroico. Uscendo da personalismi: perché le forze dell’ordine si sono tenute lontane dalla piazza? Chi tutela il lavoro dei giornalisti?”. Già nei commenti al primo video pubblicato ieri mattina, quello in cui si vedeva l’aggressione, aveva specificato: “Tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)”.

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021



Lucarelli ha poi pubblicato un’altra clip in cui si vedono altre persone insultarla e farle gestacci mentre cerca di documentare la piazza “no pass”