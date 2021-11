Le aggressioni ai giornalisti durante le manifestazioni dei no vax e no Green pass continuano e diventano sempre più frequenti. Ieri l’aggressione con una testata alla giornalista Selvaggia Lucarelli al Circo Massimo a Roma.

Selvaggia Lucarelli aggredita da un no vax con una testata al Circo Massimo | VIDEO

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Come se non fosse bastata l’aggressione alla titolare di un bar nei pressi del Circo massimo per il solo fatto di aver chiesto il Green pass, è toccato anche alla Lucarelli subire le violenze dei manifestanti no vax e no Green pass. È successo ieri al Circo Massimo, ad annunciarlo è stata la stessa giornalista che sul suo profilo Twitter ha pubblicato un breve estratto video dell’aggressione. Il resto delle immagini sarà pubblicato su Domani, come specifica la giornalista.

Nella parte pubblicata si vede chiaramente un uomo che, dopo averle detto “te ne vai”, si avvicina alla telecamera e le da una testata e gli altri manifestanti lo allontanano.

“Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?’ sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale”, ha scritto pubblicando la breve clip.

Selvaggia Lucarelli ha poi specificato nei commenti che “tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)”.

Solo uno dei tanti e ripetuti episodi di violenza nel corso di queste manifestazioni. A fine agosto il videogiornalista Francesco Giovannetti di la Repubblica è stato minacciato di morte e preso a pugni alla manifestazione indetta al Ministero dell’Istruzione, a Roma, da insegnanti e personale ATA contro l’obbligo di Green Pass nelle scuole. E ancora, a novembre il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi e l’operatore che era con lui sono stati presi a calci e pugni. Sempre a novembre, è stato preso a testate un giornalista del quotidiano Il Piccolo.