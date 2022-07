Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni per la storia dell’accappatoio “rubato” in hotel | VIDEO

Un video pubblicato su TikTok, davanti a una potenziale platea di almeno 5 milioni e mezzo di persone, ha provocato l’ennesima discussione a distanza. Sempre via social. Selvaggia Lucarelli, infatti, ha pubblicato alcune stories Instagram contro Chiara Ferragni, rea di aver rubato un accappatoio in un albergo. E il filmato dello “scandalo” era stato pubblicato 5 giorni fa proprio dall’imprenditrice-influencer, con tanto di ammissione di colpa.

Lucarelli contro Ferragni per la storia dell’accappatoio rubato in hotel

Nel brevissimo video TikTok, Chiara Ferragni si dichiara “colpevole” di aver rubato un accappatoio in un hotel. Preso come souvenir. E il commento con cui ha lanciato questo filmato è quello che ha fatto sobbalzare sulla sedia Selvaggia Lucarelli: “Ditemi che voi non lo fate”. Ed è su questo che si è concentrato lo scontro a distanza tra la giornalista e l’imprenditrice:

“Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una caz*atina con cui fare contenuti su Tik Tok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso. Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo, è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 154 euro a 516 euro”.

Questo il contenuto delle Instagram Stories di Selvaggia Lucarelli. Il riferimento al “colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano” è recente. Nelle scorse settimane, infatti, l’imprenditrice digitale aveva pubblicato su Instagram un appello al sindaco Beppe Sala, dove denunciata un presunto aumento delle attività criminali in città (con dati che, in realtà, mostrano un netto calo di rapine e furti nelle abitazioni nel corso dell’ultimo decennio).