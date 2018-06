La segnalazione al prefetto per consumo di droga

Il Libro Bianco sulle droghe (giunto alla nona edizione), promosso dalla Onlus «La società della ragione» assieme a Forum droghe, Antigone, Cnca e Associazione Luca Coscioni e con l’adesione di Cgil, Comunità di San Benedetto al Porto, Gruppo Abele, Itaca, Itardd, Lega Coop Sociali, Lila, racconta che aumentano in maniera esponenziale le persone segnalate per consumo di droghe: da 27.718 del 2015 a 38.613, ovvero il 39 per cento in più in soli due anni. In totale dal 1990 al 2017 le persone segnalate ai prefetti per consumo di sostanze illecite sono state 1,2 milioni, di cui il 93,5% maschi. In particolare le segnalazioni al prefetto per consumo di droga riguardano per il 78% persone trovate in possesso di cannabinoidi, per il 14% la cocaina e per il 4,86% l’eroina

La segnalazione si effettua in base all’articolo 75 del Testo Unico sulle droghe e non viene riportata nella fedina penale; riporterà invece la segnalazione la banca dati delle forze dell’ordine, che elenca i precedenti di polizia. Il possesso di sostanza stupefacente per uso personale non è reato ma è sanzionato in via amministrativa, cioè con la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra patente o patentino di guida, porto d’armi, passaporto e carta d’identità a fini di espatrio, permesso di soggiorno per gli stranieri. La durata della sanzione va da un minimo di un mese a un massimo di 12 mesi. È previsto che prima della sanzione possa effettuarsi un colloquio in prefettura. Se al fermato è intestata una macchina, la sospensione è automatica e può durare fino a 30 giorni; la sospensione della patente può arrivare a tre anni. Il procedimento, in caso di “prima volta”, può anche chiudersi con l’invito a non consumare più droghe e il “perdono”.