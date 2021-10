“A Roma era Forza Nuova, certo, è una matrice fascista, a Milano erano anarchici, una matrice antifascista, la violenza è sempre violenza o va condannata solo da una parte?”. Lo dice Giorgia Meloni, in piazza a Trieste, rispondendo ai giornalisti che le chiedono delle sue parole sulla matrice degli scontri di piazza a Roma. “Noi – conclude – abbiamo condannato senza se e senza ma qualsiasi forma di violenza, ma sta al ministero dell’Interno di impedire che queste cose accadano”.

Bravo #Formigli … e io mi domando e mi chiedo: “ ma la Meloni ci crede quando mette allo stesso piano fascismo e antifascismo?! Per carità! #ottoemezzo pic.twitter.com/Oxx0UPAQZ5 — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 12, 2021

Adesso il punto è diventato: è colpa dei fascisti? Sì. Ma non solo. Di fatto è quello che da giorni dicono gli esponenti di Fratelli d’Italia, convinti che lo scarica barile aiuterà la violenza di destra a deresponsabilizzarsi dopo i fatti di Roma. Ci ha provato, con discreta fatica, Corrado Formigli. E’ stato il conduttore di Piazza Pulita ad evidenziare come possa considerarsi l’attacco di Milano a trazione anarchica oppure costruito nei centri sociali, ma parlare di matrice antifascista non ha senso. In teoria, sottolinea Formigli, tutti saremmo antifascisti soprattutto coloro i quali hanno giurato sulla Costituzione italiana. Antifascista.

Secondo Giorgia Meloni esiste la matrice antifascista

Intanto va avanti l’iter che potrebbe portare il governo a sciogliere il movimento di estrema destra. “La questione è all’attenzione nostra e anche dei magistrati che stanno continuando le indagini e formalizzando le loro conclusioni. Stiamo riflettendo”, ha spigato il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull’Afghanistan rispondendo a una domanda sullo scioglimento di Forza Nuova.

“Continuiamo a sentire tante parole ma non quelle giuste, Giorgia Meloni e Matteo Salvini non riescono proprio a pronunciare una condanna chiara dei fatti di Roma e dei gruppi che hanno assaltato la Cgil e devastato un pronto soccorso della capitale”, ha aggiunto Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera.