L’Oms dice che non ci sono dati per per raccomandare un “mix” tra vaccini

La Francia ha deciso, anche se manca ancora la nota ufficiale, di effettuare la seconda dose con altro vaccino per tutti gli under 55 transalpini che hanno ricevuto – in prima somministrazione – il prodotto anti-Covid di Astrazeneca. Una posizione che risulta essere un unicum a livello mondiale e che non trova conferme in alcuno studio effettuato finora. E la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute ribadisce quanto già indicato in passato: non ci sono dati per effettuare – con certezza – questo mix tra vaccini.

Seconda dose con altro vaccino al posto di Astrazeneca, la posizione dell’OMS

“Lasciatemi essere molto chiaro su questo: non ci sono dati disponibili per raccomandarlo in questo momento – ha detto quest’oggi in conferenza stampa, Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore del Dipartimento di Regolamentazione e Prequalificazione dell’agenzia Onu -. Non ci sono dati disponibili per raccomandarlo. E questa è l’unica risposta che posso dare”. In effetti, non risultano essere pubblicati studi che confermino questa decisione presa dalla Francia e che sarà ufficializzata nelle prossime ore.

L’Oms ha preso posizione anche sul caso Astrazeneca e gli eventi trombotici (e tromboembolici) rivelati dai recenti studi. Eventi che hanno portato a una rivalutazione sull’età di somministrazione in molti Paesi, compresa l’Italia e (per l’appunto, la Francia). “Il sottocomitato Covid-19 del Comitato consultivo globale dell’Oms sulla sicurezza dei vaccini ha esaminato le informazioni disponibili dall’Europa e altre regioni e ha affermato che una relazione causale tra il vaccino di AstraZeneca e il verificarsi di coaguli con piastrine basse è plausibile, ma sono necessarie ulteriori indagini”, ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“L’Oms, insieme all’Ema e all’ente regolatorio britannico Mhra, continuano a raccomandare che i benefici di questo vaccino superano il rischio di questi effetti collaterali molto rari – ha spiegato Tedros -. In questo caso il rischio di morte e malattia severa da Covid è molte volte più alto del rischio molto piccolo correlato alla vaccinazione”