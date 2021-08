Tempi duri per i no-vax, oltre a non poter più entrare nei ristoranti ora sono costretti a combattere anche la lobby dei colori: nel mirino ci sono finiti il verde e il rosso. “Ragazzi c’è un movimento di resistenza. Me ne hanno messo al corrente tramite amici, ed è diffuso in tutta Italia. In pratica ci si prenota per il vaccino, ma una votla che si va all’hub ci si mette una maglietta rossa e dei pantaloni verdi. In pratica il gioco è questo, il medico vi riconosce dai colori e vi chiederà “in quale braccio facciamo il vaccino?” (Di solito non lo chiedono), e invece del vaccino vi fa una semplice soluzione fisiologica. E tac, finti vaccini con green pass vero. Io ho fatto così ed ha funzionato”. Così recita il commento, ormai diventato virale, di una persona che si è andata a vaccinare credendo, grazie al suo abbigliamento, di aver evitato la somministrazione del vaccino:

Chissà che faccia ha fatto il medico che gli ha somministrato la dose.

“Se ti metti maglietta rossa e pantaloni verdi ti iniettano acqua”: il delirio del no-vax credulone. Dopo il genio di Ivrea continuano i successi

Dopo il genio di Ivrea continua, continuano i successi dei no green pass e no vax. Negli scorsi giorni il premio genio dell’anno era andato, a parimerito e senza discriminazione di razza o di età, a tutti coloro i quali che nel tentativo di frodare lo stato avevano fornito le loro generalità a delle persone che promettevano green pass falsi. Aspettative tradite, dati sensibili forniti agli sconosciuti per non fornirli allo stato, soldi pagati e green pass falso mai arrivato (per fortuna). Risultato? Denuncia alla polizia. Ora sono i colori i nuovi sistemi di riconoscimento per aggirare i poteri forti e Big Pharma.

Si scende in piazza per urlare “Libertàhhh! ” e “#NoObbligoVaccinale!”. Intanto le terapie intensive si riempiono, alcune regioni come Sicilia e Sardegna rischiano la zona gialla dal 16 agosto e i #morti sono solo persone non vaccinate. Un’arroganza che costerà caro. A tanti. — Francesco Campagna (@ProfCampagna) August 11, 2021

Eppure sembra non interessare a nessuno che ci siano regioni a rischio nuove chiusure. Che le terapie intensive si riempiono di nuovo. E che tra le vittime da Coronavirus ormai si contano quasi solo soggetti non vaccinati.